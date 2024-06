Már a reggeli nyitástól kezdve folyamatosan érkeztek a felfrissülni vágyók a létesítménybe. – Nagykanizsa mellől Miháldról jöttünk, mert a két unokámnak névnap is volt, meg szülinap is és most strandolással ünnepeljük mindegyiket – mondta kérdésünkre Némethné Rózsa, aki először járt a Virágfürdőben, de biztos volt benne, hogy fog még jönni.

Sokan persze visszatérő vendégek voltak, akik már jól ismerték a hatalmas csobbanásoknak helyszínt biztosító ugró medencét és persze nagyon népszerűek voltak a csúszdák is, amelyek közül az összes üzemelt és folyamatosan csapódtak a fürdőzők belőlük a vízbe.

Aki megéhezett akár óriáspalacsintát is vásárolhatott a medence szélén, hiszen Horváth Alexáék sorban készítették a finomabbnál finomabb édességeket a vendégeknek. – Folyamatosan jönnek, a legnépszerűbb töltelék ma a nutellás-banános és a madártejes, mondta Horváth Alexa miközben egy méretes palacsintát töltött meg.