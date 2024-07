Nincs könnyű ember, olyanok azonban vannak, akik valamilyen személyiségjegyük miatt kifejezetten nehezen kezelhetőek a munkahelyen. Lusták, folyton késnek vagy pletykások, esetleg folyamatosan értetlenkednek vagy egész egyszerűen alkalmatlanok feladatra. Persze bármely csillagjegy szülöttei között találhatók kellemetlen kollégák, van három csillagjegy, akikkel nehezebb együtt dolgozni.

A legrosszabb kollégák: 3 csillagjegy, amelyeket messziről kerülj el a munkahelyen

Forrás: Shutterstock

3 csillagjegy, akik nem könnyű kollégák

Halak (február 19. - március 20.)

A Halak csillagjegy szülöttei álmodozóak és szétszórtak, amelyektől gyakran bájosak, de nem egy munkahelyen. Gyakran elkalandoznak a gondolataik, és nehezen tudnak fókuszálni a feladataikra, sőt, van, hogy azt sem tudják hirtelen, mi a dolguk. Mivel időgazdálkodásban sem a legerősebbek, gyakran elkésnek, pláne, ha előző este egy kicsivel többet ittnak a kelleténél, erre ugyanis hajlamosak. Nem csak az időmenedzsmentjük, az időérzékük is problémás, a félórás ebédszünetet akár több mint egy órásra is elhúzzák, ráadásul imádnak pletykálni is, amivel szintén nem a hasznos munkaórák számát gyarapítják.

Mérleg (szeptember 23. - október 22.)

A Mérlegek barátságos természetük miatt könnyen megszerettetik magukat a munkahelyen, azonban van néhány tulajdonságuk, ami bosszantó lehet a kollégák számára. A Mérlegek hajlamosak a döntésképtelenségre, így folyamatosan a többieket nyúzzák, ha valami mellett vagy ellen le kell tenniük a voksukat. Ráadásul mindig mindenki kedvében szeretnének járni, gyakran halogatják a döntéseket, ami sokszor a határidők betartásának rovására megy. Ha nem elég motiváltak és nem kapnak elég dicsértetet, eluralkodik rajtuk a lustaság. Mivel konfliktuskerülők, gyakran a főnökeik "titkos besúgóivá" válnak, ám mivel mindenkivel kedvesek, erre néha csak későn derül fény. Nagyon fontos számukra a jó megjelenés, így a szükségesnél egy kicsit többet töltenek is a mosdóban a sminkjüket igazgatva.

3. Rák (június 21. - július 22.)

A Rákok érzelmes és családcentrikus természetük miatt gyakran nehezen tudnak teljes mértékben koncentrálni a munkájukra. Amíg mások általában "otthon hagyják" a magánéletüket, a Rákokkal túl gyakran fordul elő, hogy személyes problémáik vagy családi ügyeik elvonják a figyelmüket a munkától. Vannak, akik emiatt elkésnek, sőt, előbb is távoznak, mások a munkaidő alatt is személyes ügyeiket intézik. Ha stresszesek vagy boldogtalanok, egyszeren képtelenek a munkára figyelni, ám problémáikról hosszasan beszélnek, így nem csak ők nem végzik el a dolgukat, de a többieket is hátráltatják a feladataikban.