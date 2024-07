A nyár az öröm és a szabadság időszaka, de a hőség miatt az ételeink könnyen az ellenségeinkké válhatnak. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége elárulja, hogyan tarthatjuk biztonságban magunkat és családunkat a forró hónapokban.

Vásárlási praktikák a nyári hőségben

A vásárlás nem csak a pénztárcánkról szól! A hűtött és fagyasztott termékeket mindig utoljára vegyük le a polcról, hogy minél kevesebb időt töltsenek a melegben. Gondoskodjunk róla, hogy hűtőtáskával induljunk útnak, és otthon azonnal helyezzük el a hűtést igénylő ételeket a hűtőben vagy a fagyasztóban.

Higiénia és hőkezelés a kulcs az egészséghez

Az ételmérgezések nagy része a kórokozók kézről történő átvitelének következménye. Ezért a kézmosás most különösen fontos! Mossunk meg minden zöldséget és gyümölcsöt alaposan, még a málnát és a szedret is. A konyhai eszközök tisztántartása is alapvető, különösen a grillezéshez használt eszközöké! A megfelelő hőkezelés elpusztítja a kórokozókat, ezért az ételeket mindig jól süssük át vagy forraljuk fel. A maradékokat se hagyjuk a pulton, inkább mihamarabb tegyük hűtőbe.

Bízzunk az érzékszerveinkben, de a tojásban ne!

Nyáron felejtsük el a nyers tojást tartalmazó ételeket, mint a házi majonéz vagy a tiramisu, mert a szalmonella fertőzés kockázata ilyenkor nagyobb. Ha fagylaltra vágyunk, válasszuk az ismert cukrászdákat, és kerüljük az otthon készített változatokat. Bármennyire is helyesen tároltuk az ételeket, ha a kinézetük, szaguk vagy ízük eltér a megszokottól, dobjuk ki őket! Ne kockáztassunk egy súlyos ételmérgezést. Ne feledjük, a romlott ételt a házi kedvenceinknek se adjuk oda!