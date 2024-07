A fesztivál első napján, július 3-án, szerdán 14:00 órától nyílnak a kapuk a Kvassay sétány és a Széchényi Imre utcai sarkon a Halászfiú szobornál. Vasárnap délben búcsúzunk a fesztiváltól, de addig még sok idő van hátra és rengeteg finomságot találhatunk majd a kondérokban, serpenyőkben.

A balatoni halak közül a legkedveltebb a süllő, amiket frissen lehet majd kóstolni a helyszínen. Ha inkább egy jó halászlére vágyunk, akkor is megtaláljuk a helyünket. A szegedi halászlé mellett akár a korhely halászlevet is kipróbálhatjuk. Természetesen lesz még harcsapaprikás túrós csuszával, harcsatöpörtyű, harcsasteak, sőt lazacsteak is. Aki a streetfood mellett döntene, az hekket is fogyaszthat.

A különböző kulináris élvezetek mellett természetesen az italkínálatról is gondoskodnak, különböző borokkal, pálinkákkal és sörkülönlegességekkel. Ezenkívül kézműves- és piactérrel, a gyerekeket ugrálósarokkal, kürtőskaláccsal, fánkkal, hamburgerrel és buborékgofrival várják a rendezvény szervezői. A fesztiválnapokat minden este hatalmas retro buli zárja "Az éjjel soha nem érhet véget" jeligével.

A belépés ingyenes és kutyabarát, így nem érdemes kihagyni.

Képünk illusztráció!