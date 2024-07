A mediterrán diéta követése a kánikulai időszakban különösen előnyös, hiszen sok zöldséget, gyümölcsöt és könnyű ételeket tartalmaz.

Praktikus hűtési módszerek otthon

Akik nem tudnak vízparton hűsölni, otthon is találhatnak megoldásokat. Például egy jeges vízben való alkarmártás is sokat segíthet a hűtésben. Emellett érdemes gyakran hűvös zuhanyt venni, amely felfrissít és csökkenti a test hőmérsékletét. A könnyű, világos színű ruhák viselése is ajánlott, mivel ezek visszaverik a napfényt, míg a sötét ruhák elnyelik azt, így kevésbé melegedünk fel.

A fizikai aktivitásunkat a hőség legmelegebb óráiban csökkentsük, és ilyenkor pihenjünk árnyékos helyen vagy hűs szobában.

Használhatunk hűsítő kendőt vagy zselébetétet, amelyeket a nyakunkra vagy csuklónkra helyezve kellemesen hűsítő érzést érhetünk el. Kerüljük a zárt, levegőtlen helyeket, mivel a jól szellőző helyiségekben kevésbé érezzük megterhelőnek a meleget.