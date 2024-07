Sokan nem is vagyunk tisztában azzal, hogy mennyi műanyag landol a kukában. Évente több mint másfél milliárd PET-palackot használunk fel idehaza, és ezek jelentős része a nyári hónapokban, különösen a turisztikai övezetekben található. Az egyszer használatos műanyagok használata komoly környezeti terhelést jelent, ami fokozza a klímaválságot és károsítja az élővilágot. Jó hír azért, hogy az elmúlt években jelentősen javult ez a helyzet – tudjuk meg a Balatoni Turizmus Szövetség tájékoztatójából.

Négy-öt éve még a PET-palackoknak kevesebb mint egyharmadát hasznosították újra itthon, a többi lerakókon, égetőkben vagy a természetben végezte. Az új szabályozásoknak köszönhetően ma már minden legalább 400 négyzetméteres élelmiszerüzlet számára kötelező a visszaváltó automata üzemeltetése. Ha ezek éppen nem működnek, a boltok kézi átvételt kötelesek biztosítani a vásárlóknak.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint egyre többször látni nyaraló gyerekeket és szüleiket a boltokban, amint üres PET-palackjaikat váltják vissza.

Ezt a pozitív tendenciát kívánják tovább erősíteni egy most induló akcióval, amely a környezettudatos nyaralás fontosságára hívja fel a figyelmet.

A most indult kampányukban a balatoni mesehős, Füred Kapitány is részt vesz, aki zöld kvízekkel szórakoztatja a gyerekeket. A kvízekben nemcsak a Balaton természetvédelmével kapcsolatos kérdések szerepelnek, hanem tippeket is adnak arra, hogy a családok mire költhetik a PET-palackok visszaváltásának ellenértékét. Például felsorolják azokat a fagylaltozókat, amelyek idén a Balaton Fagyija választáson indultak, így a bevételből akár extra fagylalt gombócokat is vásárolhatnak.

Képzeljük el, hogy a nyaralás alatt minden egyes visszaváltott PET-palack egy lépéssel közelebb visz a következő gombóc fagyihoz! Ezzel nemcsak a környezetet védjük, de a család is élvezheti az extra juttatásokat.

Az akció arra is ösztönöz, hogy a turisták kerékpárral közlekedjenek a strandra vagy bevásárolni. A Balaton körül található kerékpárkölcsönzőkben jó ár-érték arányú kerékpárokat lehet bérelni, ami tovább csökkenti a környezeti terhelést.