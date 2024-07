Balatonboglár szerdától a jazz fővárosává változik, amikor elindul a XXIV. Jazz Börze Babos Emlékére. Ez a négy nap minden jazz rajongó álma, tele fantasztikus koncertekkel és felejthetetlen élményekkel.

Az első napon, július 10-én, a PLUTO AND THE YOUNG TITANS robban be a színpadra. Horváth József "Plútó" basszusgitárja, Szajkó Nándor gitárja, Bajnai Adrienne éneke, Nagy Róbert dobja és Farkas Zsolt zongorája garantálja az est fergeteges hangulatát. Az estet a MAO 4 PLAYS CHARLIE PARKER folytatja, ahol Fekete-Kovács Kornél trombitája, Bacsó Kristóf szaxofonja, Barcza Horváth József nagybőgője és Csízi László dobja kápráztatja el a közönséget.

Július 11-én a SANTA DIVER lép fel, élükön Kézdy Luca hegedűssel, Szegő Dávid dobossal és Szesztay Dávid basszusgitárossal. Az este fénypontja pedig a HAJDU KLÁRA QUARTET lesz, Borbély Mihály szaxofonos vendégszereplésével.

Pénteken, július 12-én, a PARTY JAZZ BAND pörgeti fel a hangulatot, majd a BERKI TAMÁS & SÁRIK PÉTER TRIÓ varázsolja el a közönséget. Berki Tamás éneke és Sárik Péter zongorajátéka felejthetetlen estét ígér.

A zárónapon, július 13-án, a BACSÓ KRISTÓF TRIAD és az URBÁN ORSI GROUP lép színpadra.

A Jazz Börze Babos Emlékére igazi közösségi esemény, ahol a zene mellett a barátság és a jó hangulat is főszerepet kap. Hallgassuk élőben a legjobb jazz előadókat átélve a balatonboglári Kultkikötő varázsát!