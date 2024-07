Az idei nyáron, nem messze a vízparttól, egy hatalmas, árnyas fák alatt kialakított ingyenes olimpiai szurkolói zóna várja a látogatókat. Itt lehetőség nyílik arra, hogy a Balaton természetes szépsége mellett a párizsi olimpia izgalmas pillanatait is élvezhessük.

Szurkolói zóna a strand több pontján lett kialakítva, köztük az Óriáskerék közelében és a gyermekmedence mellett. Egy 15 négyzetméteres óriás LED falon követhetik a látogatók az olimpiai versenyeket, így garantálva, hogy senki se maradjon le semmiről, még a napozás vagy úszás közben sem.

A szurkolói zóna a strand teljes nyitvatartási ideje alatt elérhető, lehetővé téve, hogy a strandolók a magyar érdekeltségű versenyek mellett a nemzetközi sportolók megmozdulásait is figyelemmel kísérhessék.

A közösségi szellem és a sport iránti szenvedély erősítése érdekében különleges programokat is szerveznek, amelynek során a látogatók nemcsak szurkolhatnak, hanem aktívan részt vehetnek különböző sporteseményeken is. Így nem csupán nézői, hanem résztvevői is lehetnek az olimpiai hangulatnak.