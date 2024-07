Mint ismert, már minden legalább 400 négyzetméteres élelmiszerüzlet számára kötelező a visszaváltó automata üzemeltetése. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint egyre többször látni nyaraló gyerekeket és szüleiket a boltokban, amint üres PET-palackjaikat váltják vissza a balatoni településeken. Ezt a pozitív tendenciát kívánják tovább erősíteni egy most induló akcióval, amely a környezettudatos nyaralás fontosságára hívja fel a figyelmet.

Egyre többen viszik vissza a PET-palackokat

– A napokban elindult kampányukban a balatoni mesehős, Füred Kapitány is részt vesz, segíti a visszaváltást, aki zöldkvízekkel szórakoztatja a gyerekeket. A kvízekben nemcsak a Balaton természetvédelmével kapcsolatos kérdések szerepelnek, hanem tippeket is adnak arra, hogy a családok mire költhetik a PET-palackok visszaváltásának ellenértékét – mondta Fekete Tamás. Felsorolják azokat a fagylaltozókat, amelyek idén a Balaton Fagyija választáson indultak, így a bevételből akár extra fagylaltgombócokat is vásárolhatnak.

Az akció arra is ösztönözi a turistákat, hogy kerékpárral közlekedjenek a strandra vagy éppen a helyi piacra bevásárolni. A kerékpárkölcsönzőkben jó ár-érték arányú bicikliket lehet bérelni, amely tovább csökkenti a környezeti terhelést.