Balatonszemes ezen a héten ismét a rockzene szerelmeseinek ad otthont, ahol a Queen Rock Napok keretében már harmincegyedik alkalommal záporoznak a legendás Queen slágerek. Szerdán este az After Queen zenekar nyitókoncertjével startolt el a fesztivál, ahol a "Bohemian Rhapsody", a "We Will Rock You" és további ikonikus dalok csendültek fel, megidézve Freddie Mercury különleges szellemét.

Az esemény során a közönség nem csak a zenét élvezhette, hanem a Queen együttes történetébe is mélyebb betekintést nyerhetett, köszönhetően a különböző kulturális előadásoknak és interaktív műhelymunkáknak.