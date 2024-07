Szombat délelőtt Siófok kikötő parkolója megtelt élettel és motorok dübörgésével, amikor több mint száz motoros gyűlt össze a VIII. Balaton Babetta Túrára. Az ikonikus Babetták és más kismotorok egy látványos felvonulással indultak neki a kétnapos kalandnak, hogy körbemotorozzák a Balatont.

A kalandorok legalább 100 motoron vágtak neki Balaton megkerülésének a siófoki kikötő parkolójából, de nem robogtak túl sokáig, hiszen csupán 7 kilométerre egy kihívás máris megállította a féktelen bandát. Azonban sokat látott fenegyerekekről van szó, így nem is kérdés, hogy felvették a kesztyűt, azaz ebben az esetben a sót és a fokhagymát, No nem ördögűzés és vámpírkergetés kezdődött. Valami annál is kellemesebb, ugyanis amikor elindultak, már javában sültek a lángosok tucatjával a "vadmotoros bandának", hogy ne csak a szocializmus egyik mementójának számító vasparipák kapják meg a kellő törődést az előttük álló útra, de lovasaik is.

A cél Révfülöp, ahol az őrült száguldás után megpihennek a Babettások és vasárnap újból nekilendülnek, hogy akár 40km/h sebességgel gyűrjék maguk alá az aszfaltot és muslincás vigyorral nyargaljanak majd be a célba: Siófokra, ahonnan szombat délelőtt elindultak.