Legfrissebb újítása a nyár slágeríze, a főtt kukorica ízesítésű jeges nyalat, amely annyira talán nem is lóg ki a hagyományos ízek közül. Hiszen édeskés íze nem annyira feltűnő, mint a méretes kukorica, amely a pultba helyezett tégelyen díszeleg.

Extrém fagylalt a kínálatban a sajtos tejfölös lángos ízű, ami a 10-ik Balaton Fagyija versenyre készült, ahol különdíjjal jutalmazták. – Ez szakmai kihívás volt, mert szakmai zsűri jutalmazta, így biztos voltam benne, hogy szakmailag is rendben van. Aztán felmerült bennem, hogy még mi lehet ennél is extrémebb, ezért idén a 11-ik Balaton Fagyija versenyre csináltam egy hekk fagyit. Ez nagyon megosztó lett, mondta ifjabb Pálffi Attila.

A Vitorlás Fagyizótól nem messze lévő Gyufa büfében sül a hekk és a lángos, amely aztán a fagylalt ízesítését és persze díszítését adja. A sült haltól ódzkodóknak sem kell tartaniuk ettől hűsítő különlegességtől, hiszen a hekk nem durván hal ízű, amely egy fagylalt alapba kerül. A lángos fagyi is hasonlóképpen készül. – A natúr főzött alapba teszem bele a lángos szélét, ami bele van darálva a fagyiba. Ezt rétegezem a lángos közepével, mivel nekem másképp sütik, mint a vendégeknek. Tehát nagyobbra nyújtják, így még vékonyabb és a közepét ki tudjuk törni, amit összeaprítunk. Leengedek egy réteg fagylaltot, abba reszelt sajtot teszek, majd a következőbe lángos morzsát és így tovább, mondta ifjabb Pálffi Attila.



A közeli büfével a kollaboráció olyan jól működik, hogy további közös projekteken töri fejét ifjabb Pálffi Attila, azonban erről még nem árult el részleteket. A különleges ízek sorát erősíti a mentás-uborkás fagylalt is, amely igazi ízkavalkád az ember nyelve hegyén. Ez is egy díjnyertes kreáció, amely tavaly közönségdíjat vitt el az Év fagyija versenyen. – Sokan vannak akik azért utaznak el Balatonmáriafürdőig, hogy megkóstolják ezeket az ízeket. Balatoni ízeket szerettem volna a fagyiba és mivel szerettem volna újat kitalálni, jött az ötlet, hogy legyen lángos, hekk és főtt kukorica ízű fagyim. Elvihettem volna a vásárlók által nagyon kedvelt sajttortát versenyre, de valami egészen újat akartam, mondta a Vitorlás fagyizó tulajdonosa.

Ez olyan jól sikerült, hogy ifjabb Pálffi Attila kreációinak a csodájára járnak az ország minden tájáról. Így a település imázsához is hozzájárult és még novemberben is jeges finomságot fogyasztanak nála az őszi Balatont megcsodáló turisták.