A Másfélfok nevű interenetes oldal készített egy látványos térképet arról, milyen őrült hőség van az ország nagyobb településein. Ez persze ijesztő, de az emberek figyelmét poénnal lehet a legjobban felhívni. Ezért a készítők a jelentős településeket tengerparti nevekkel ruházták fel, így született meg a Cote d' Eger, Kazincbarcelona, vagy éppen Malibudapest.

Életkép Rio de Zsamárdi napsütötte partjáról. De Palma de Majorka sem kutya!

Forrás: MTI

Somogyi sőt balatoni város is a térképre került, hiszen ott láthatjuk Rio de Zsamárdit. Javasolnánk még a térképre Siófocopulcot, Playa del Fonyódot, valamint Palma de Majorkát is. De beleillik a sorba Punta de Kánya, valamint Santa Kálmáncsa is.

Nekünk Playa del Fonyód a Riviéra.

A poszttal valójában az éghajlatváltozás veszélyeire és a gazdasági szemléletváltás szükségességére igyekeztek felhívni a figyelmet.