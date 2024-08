Vasárnap délelőtt a Szántódpusztai Majorság látogatói nemcsak egy felejthetetlen élménnyel, de egy kipróbálásra váró recepttel is gazdagodhattunk: a hagyományos székely pityókás kenyér elkészítésének fortélyait ismerhettük meg Lukács Olga és Bucs-Tonk Dóra Veronika bemutatóján keresztül.

Olga a receptet az erdélyi Bálványosról hozta, ahol édesanyja és nagymamája is így sütötte annak idején családi kenyerüket. A pityókás kenyér különlegessége, hogy a liszthez kevernek krumplit is, ami nemcsak szaporítja a tésztát, hanem finomabbá is teszi azt.

Hogyan készítsünk kovászt a pityókás kenyérhez?

Olga szerint a pontos mennyiségeket érzésre kell megállapítani: általában a krumpli a teljes mennyiség egyötödét teszi ki. A kenyér elkészítése nem igényel különleges eszközöket, bárki megpróbálhatja otthon a sütőjében is megsütni, bár az is igaz, hogy ennél a receptnél már nem árt némi rutinosság.

Először elkészítjük a kovászt. A kovászhoz négy dekagramm élesztőt, körülbelül 20-25 dekagramm lisztet és langyos vizet kell adni, majd jól összekeverni. A tészta állagának sűrű palacsintatészta-szerűnek kell lennie. Ha már ekkor buborékok láthatók a tészta felületén, akkor jó a sűrűsége. Ennek kell körülbelül 20 óra pihenés, hogy magához térjen.