Igazi gasztrokalandra hívja a finom ízekre vágyókat az iFood Élelmiszer Klaszter, szeptember 5-én 17 órakor veszi kezdetét az első Ízek, borok, találkozások elnevezésű borvacsora sorozat Kaposváron. A szervezők célja az volt, hogy elhozzák a somogyi vidék ízeit a kaposvári éttermekbe, amelyeket a legjobb balatoni borokkal párosítottak.

Borvacsora a vidék ízeivel

Öt kaposvári étterem és egy cukrászda vesz részt a különleges kulináris utazáson, amelyeken öt somogyi borászat és több helyi termelő vesz részt. A Sonline Podcast vendége volt Horváth Gábor, a L'Altro étterem séfje és tulajdonosa, valamint Antal Zsuzsanna, a La Pergola étterem gasztronómiáért felelős munkatársa. – Már fermentálom a fügét az előételhez és megyek Hetesre a bárányheréért – avatott be minket az előkészületekbe Horváth Gábor. A Fő utcai étteremben ugyanis a menüsor tonhalpástétommal és borkaviárral kezdődik, amelyet kézműves kecskesajt fermentált füge és pirított dió, majd pikáns bárányhere és savanyított lilahagyma rántott rizzsel követ. A főétel borjú szűzpecsenye zöldfűszeres morzsában sütve vargányás rizottóval, a menüsort csokoládészuflé szarvasgombával ízesítve, feketeszeder lekvárral és sós pisztácia zárja. A helyi alapanyagokat a hetesi Kapos Ternero Kft. és a porrogi Madarász Zoltán – Somogyország Ízei Porrogi Manufaktúra, valamint a Garamvári Szőlőbirtok biztosítják.

Ízletes borok teszik tökéletessé a menüt

A La Pergola étteremben is igazi kulináris élményben lehet részük a borvacsorán résztvevőknek. – A ságvári Krista Porta alapanyagaival készülnek az ételek a menüsorhoz, amelyből a welcome fogás készül, ropogós falatkák Krista Porta fűszeres paradicsomkrémmel – mondta el Antal Zsuzsa.

A vegán vendégekre is gondoltak a menü összeállításánál, hiszen a Fino Food Kft. vegán cottege cheese-ből készült ropogós falatkákat is megkóstolhatják a vendégek grillezett paprikával. Ezt követi a libamáj terrine Krista Port bodza zselével, házi pirított kaláccsal, majd karfiol krémleves Krista Porta rozmaringos hagymakrémmel, FINO grillezett sajt tallérral. A főétel baconbe tekert szűzérmék Krista Porta mustban érlelt körtével, gratin burgonyával, s a menüsort étcsokoládés brownie FINO krémes túró habbal és Krista Porta málna szósszal zárja. Az étteremben a borvacsorán a Rádpuszta Szőlőbirtok borai mutatkoznak be.