Egy ázott, remegő fekete kiscica volt, amire szombaton reggel jószándékú emberek rátaláltak egy balatonföldvári utcán. Halk és kétségbeesett nyávogás vezette a megtalálókat egy csatornaösszefolyóhoz, ahol az apró kandúr lapult, kimerülten és teljesen átázva. A megmentők – akik a hétvégére nyaralni érkeztek a városba – nem tudták magukkal vinni a csepp jószágot, így szomszédjukat, Kresz Tamást, a szántótpusztai majorság intézményvezetőjét hívták segítségül.

Ez a fekete kiscica Balatonföldváron került elő egy csatornából, de most már a szántótpusztai majorság új kedvence – és még nevet is kaphat egy közösségi versenyen

A csatornából a luxusba: hogyan mentették meg a kis fekete hőst

Tamás nem tétlenkedett és magához vette az ázott kis árvát. Az apróságot a szántótpusztai majorságba vitte, ahol meleg, puha fekhellyel, finom étellel és rengeteg szeretettel kényeztetik. A kimerült cica már magához tért a néhány nap alatt, és elkezdte felfedezni új otthonát. Bár a kis kandúr minden kényelemmel el lett látva, azonban egyvalami még hiányzik: egy név.

A kis fekete hős most már a szántótpusztai majorságban segít az irodában

Forrás: Szántódpusztai Majorság

Névadási láz: a közösség dönti el, mi legyen a kiscica neve

Tamás, hogy bevonja a közösséget, egy közösségi névadási versenyt indított a cicának, és a javaslatok folyamatosan érkeznek. A nevek között olyan klasszikusok szerepeltek, mint „Blackjack”, „Bagira”, „Kormi” és „Boszi”. A játékosabb neveket kedvelők „Batman”-t, „Zorró”-t és „Mázli”-t ajánlották. De feltűntek igazán különleges javaslatok is, mint „Lúgosi Béla”, „Piton professzor” és „Lucifer”. Még az „Ottó” és a „Gyula” nevek is szóba kerültek, ami humoros fordulatot adott a névadásnak.

Az egyik legviccesebb javaslat a fekete kiscicának az „Engedély” név volt, amely azért merült fel, mert a cica előszeretettel heverészik az „Engedélyek” feliratú iratrendező dobozban.

Ez a kis fekete szépség imád a dobozokban kuckózni

Forrás: Szántódpusztai Majorság

Remek névötletek kerültek már most is a palettára, de még nincs végleges döntés. A verseny továbbra is nyitott, és mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy ez a különleges cica megkapja méltó nevét.

Névadó ünnepség is készül a kis kandúrnak

Amíg a névválasztás zajlik, a kis kandúr gyorsan alkalmazkodik a majorsági élethez. A képek és videók tanúsága szerint már teljesen otthon érzi magát: a legpuhább luxus fekhelyen szundít, játékokkal szórakoztatja magát, és persze a majorság mindennapjaiba is becsempészi a személyes varázsát.