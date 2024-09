– Ugyan augusztus az anyatejes táplálás hónapja, de a nagy hőség miatt mostanra hívtuk az anyukákat, amikor már elviselhető a hőmérséklet. Így be tudjuk mutatni azokat a lehetőségeket, amelyek az anya és a baba jóllétét támogatja és segíti – mondta Tolnai Anikó, védőnői mentor.

Hasznos tanácsokat is kaptak az anyukák és kismamák a védőnőktől.

A hordozók használatát is megmutatták a baba-mama egészségnapon, de az apukák azt is kipróbálhatták, milyen érzés nagy pocakkal cipőfűzőt bekötni. Többségében azonban anyukák érkeztek az egészségnapra. – Több ismerősünk is van, de itt a dúlánk is, akit kismama jógáról, babajógáról és a dúlai összefogásról is ismerünk, ezért jöttünk el – mondta Pacskó Ramóna. – Óriási segítség volt a jelenléte, leginkább lelkileg. A férjem is mellettem volt, de a dúla nagyon sokat tudott abban segíteni, hogy ez egy más élmény legyen számomra – tette hozzá a kismama.

– A védőnőmtől hallottam róla és a kerekítőfoglalkozásra jöttünk, amire már régóta szerettünk volna menni – mondta Kozma Stefánia, aki kisfiával érkezett a tartalmas programra. Elmondta: védőnője hatalmas segítség neki a mindennapokban. – Mindig utánanéz, ha valami gondom van, ha velem van probléma, vagy a kisfiammal, mindig ad tanácsokat – tette hozzá a kaposvári anyuka.