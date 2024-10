A Volánbusz a kerékpárszállításra alkalmas buszjáratait hirdeti az ország keleti régiójában, ahol egyszerre akár három biciklit is szállíthatunk egyszerre. A lehetőség remek azok számára, akik őszi túrákra indulnak, és bringájukat is magukkal vinnék, ha a Mátrába, a Balatonra, a Bükkbe vagy a Tisza-tóhoz. A szolgáltatáshoz térkép is tartozik, amelyen látható, hová érhetünk el ezekkel a speciális buszokkal.

Biciklitúrák a Balaton környékén ősszel sem lehetetlenek, hiszen vonattal könnyedén hozhatjuk magunkkal kerékpárunkat is

Forrás: pixabay

Megkerestük a Volánbuszt, hogy megkérdezzük, vannak-e hasonló kerékpárszállító járatok a Balaton környékén.

A társaság jelenleg nem tervezi a kerékpárszállítási lehetőség bővítését a Balaton régióban. Ám a jó hír az, hogy a MÁV-csoport vonatain vannak dedikált kerékpárszállító vagonok a Balatonhoz közlekedő járatokon. Az északi parton a sebesvonatokon, a déli parton a Balaton- és Tópart InterCity vonatokon, Szombathelyről a Lesence expressz, valamint Pécsről a Fenyves expressz egészen november 3-ig biztosít kerékpárszállítást. Aki igazán a természetbe szeretné vetni magát, annak a Balatonfenyvesi kisvasúton is lehetőség van kerékpárjának a szállításra, így a Nagyberek vidékei is felfedezhetők két keréken.

Mint a vállalat megemlítette, az InterCity, expressz, és InterRégió vonatokra kerékpárjegyet, a kerékpár országbérlet mellé pedig kerékpár helyjegyet szükséges váltani.

A kerékpárjegyet egységesen 500 forintért lehet váltani, a kerékpár országbérlet mindössze 4950 forintért vásárolható meg.