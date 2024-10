Divatba jött a tökölés

Az utóbbi évtizedben új, de jó szokást vettünk fel, kétszeresen is. Az egyik a sütőtök fogyasztásának felfutása: a régen szinte a téli túlélést segítő sütőtök manapság megint divatba jött, hála az egészséges táplálkozás terjedésének, illetve számos új recept és étel konyhánkba beillesztésének. A másik a Halloween-kultúra átvétele, ami egy új növény termesztését segítette elő hazánkban.

Szó szerint kell venni, hogy amíg a zöldségeseknél a kiterjesztett idejű görögdinnye-kínálatból futja, addig a standok egy része ezzel a kedvelt gyümölccsel van teli, aztán a helyét a kiürült konténerekben egyik pillanatról a másikra átveszi két másik tökféle: a sütőtök, illetve a dekorációs célra használt, remekül faragható Halloween-tök.

A sütőtök termesztése kissé átalakult az utóbbi évtizedben: a klasszikus magyar fajtákat – melyek általában kerek, hamvasszürke vagy narancsos héjú, de igen nagy, 4–30 kiló közötti tököket is adtak – felváltotta a könnyebben kezelhető és szinte biztosan édes sonkatök. Ez utóbbiak 1,5–3 kilósra nőnek csak meg, könnyebb a szállításuk, feldolgozásuk, így a háziasszonyok is jobban kedvelik. Régi nagy tökféléinket sem feledjük, így azok is megtalálhatóak a piacon, az áruk kilónként 200-300 forint körül alakul.

Bármelyik sütőtökről is van szó, érdemes most bevásárolni belőlük, a tél folyamán ugyanis egyre feljebb kúszik az áruk. A most beszerzett termés akár két hónapig is elállhat még egy átlagos háztartásban is. Nem kell hozzá más, csak száraz és fagymentes, de hűvös sarok. Itt egy jól szellőző ládában – némi papír- vagy szalmafedés mellett – a tökök nem károsodnak.