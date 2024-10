A Kishegyen tartott rendezvényen már újborokat is kóstolhatnak a látogatók. – A kezdetek óta elhozom a boraimat és ma már sok visszajáró vendégem van – mondta Koltai Tamás, szőlősgyöröki borász. – A fesztivál jó lehetőség arra, hogy tovább növekedjen a pincészetünk vendégköre. Elmondta azt is: nála már pohárba kerül a 2024-es Irsai, Királyleányka rizlingszilváni cuvée és az idei pinot noir rosé is.

Extra ízélménnyel és bűnözésmentes desszertekkel készül a rendezvényre a balatonszemesi Béládi cukrászműhely. – Cukor-, tej- és gluténmentes édességeket kóstolhatnak nálunk a vendégek – mondta Béládi Ildikó. A cukrászműhely már harmadik éve vesz részt a Murci fesztiválon, s kínálja a különleges tortaszeleteit.

Tárt ajtókkal várja a betérő fesztiválozókat a Majtényi présház, ahol somogyi alapanyagokból készült ételekkel kényeztetik a vendéget. – Kométa füstölt áruval készítjük el a székelykáposztánkat, de lesz kemencében sült libacomb, birsalmás pezsgős fehér káposzta lellei pirított burgonyával – mondta Konyári Katalin, tulajdonos. Hozzátette: egész évben igyekeznek helyi termelőktől vásárolni.

A Murci fesztivál annyiban lesz más idén, hogy az iFood Élelmiszerklaszter által életre hívott Ízek, borok, találkozások borvacsorák, - amely Kaposváron óriási sikert aratott - ezúttal a Kishegyre költözik. A kitelepülő éttermek helyi alapanyagok felhasználásával készítik el legjobb fogásaikat. A Fuel by Full-Gas séfje Németh Tamás, akinek szívügye a magyar konyha, ide is különleges ételkreációkat hoz. A füstöt a Hegyi borterasznál kereshetik a vendégek, ahol dacolva az évszakokkal október 5-én is begyújtja a grillt. – Rám jellemző módon a hagyományos magyaros konyhát ötvözöm a grillel és a barbecueval, így esett a választásom a füstbensült vadasra és az egyik nagy kedvencemre, a pásztortarhonyára amit kacsával tálalok – mondta Németh Tamás. Desszertként zöld diós vargabélest kínál az édesszájúaknak. – A Murci fesztivál sok vendéget vonz abban az időszakban, amikor nehezebb megszólítani a vendégeket, mint nyáron – mondta a séf. – Azt is el tudnám képzelni, hogy két naposra nőjön ez a fesztivál egy vasárnapi brunch-csal, amely még több turistát vonzana a térségbe teljes hétvégés programként.

A Murci nem egy tipikus fesztivál, hiszen itt kizárólag a minőség és a gasztronómiai élmény van a középpontban. A Kishegyre október 5-én a helyi és környékbeli csúcséttermek- és cukrászdák hozzák el legjobb fogásaikat. Mellettük élőzene, kézműves vásár, és a legkisebbeket játszóház várja.