Az északról dél felé vonuló madarak számára ez a terület ideális pihenőhely, ahol táplálkozhatnak vagy akár telelni is maradhatnak. A gémfélék és sirályok mellett számos parti madárfaj, mint például cankók, lilék, partfutók is megfigyelhetők itt. Amennyiben szerencsénk van, a közeli erdőkben fészkelő rétisasok is megjelenhetnek, ahogy a halastavakból halásznak. Ez a látvány minden természetkedvelő számára felejthetetlen élmény lehet.

Találkozó és túra részletek

A találkozó október 19-én 9:45-kor az Irmapusztai Halastavak Balatonlelle felőli bejáratánál lesz.

A túra hossza körülbelül 2 óra, mindössze 1 kilométer gyaloglással, így ideális program minden korosztály számára. A belépés engedélyköteles, ezért kérik, várjanak a találkozási ponton, hogy együtt indulhasson a csapat.

Ajánlott felszerelés és ruházat

A résztvevőknek érdemes messzelátót, madárhatározót, valamint egy könnyű kempingszéket vinniük magukkal, ha megpihennének a megfigyelés közben. A természetbe való beleolvadás érdekében a zöldes-barnás színek a legmegfelelőbbek. Ha előző nap esik, gumicsizma is ajánlott a kényelmes séta érdekében.

Jelentkezés és további információk az alábbi linken találhatók.