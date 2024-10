Az 1911-es újrafelfedezése óta Machu Picchu hatalmas turisztikai látványossággá vált. Az évente több mint 1,5 millió látogató sokkal több, mint amit a helyszín biztonságosan el tudna viselni. A turisták jelenléte miatt a helyi infrastruktúra (ösvények, lépcsők, nézőpontok) is fokozott igénybevételnek van kitéve. Ez gyorsítja a természetes talajeróziót, és a földcsuszamlások esélyét is növeli, ezért szigorú szabályokat vezettek be a látogatók számának korlátozására és a terület védelmére.

Last chance turizmus – Miért imádják a csajok?

Ez az utazási forma igazi adrenalinlöketet ad azoknak, akik valami különlegesre vágynak, hiszen ezek a helyek egyáltalán nem biztos, hogy pár évtized múlva is elérhetők lesznek.

De azokat is vonzza, akik szeretik a természetet és aggódnak a környezetért. Az ökoturizmus hívei és a kalandvágyók azok, akik nemcsak csodálni szeretnék ezeket a helyeket, hanem tudatosan, felelősségteljesen utazni is. Ők azok, akik utazás közben figyelnek a környezetvédelemre, és igyekeznek minimális ökológiai lábnyomot hagyni.

Fenntartható utazási megoldásokat választva nemcsak fantasztikus élményeket szerezhetsz, de te is hozzájárulhatsz ahhoz is, hogy ezek a helyek mások számára is elérhetők maradjanak. Ha odafigyelsz a környezetvédelemre, akkor nemcsak a bakancslistád válik teljessé, de egyben segíthetsz is megőrizni a világ legértékesebb kincseit.