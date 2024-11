dubaji csokit már nagyjából mindenki látott, ha máshogy nem, de az interneten mindenképpen. Kívülről semmi különös nem látszik rajta, de a belseje szaftos és zöldes színű. A valódi arab különlegesség magas minőségű temperált csokoládéból, pisztáciakrémből és úgynevezett knafeh rétegekből készül. A finomság olyannyira népszerű, hogy egy tábla akár 73 ezer forint is lehet. Az édességgyártók sorra csapnak le, sőt amióta népszerűsége csúcsára ért a dubaji csoki, már készült belőle golyó is, de szaloncukorként is hódít.

Megnéztük Balatonlellén, hogyan készül a különleges dubaji édesség.

A Balatonra is betört a dubaji-őrület

Természetesen aki csak teheti kipróbálja, hogyan készíthetné el a szemlátomást gusztusos finomságot, amelyre szó szerint mindenki harap. Földes Csilla, a balatonlellei Csilli Choco Bons alapítója sem tudott ellenállni az édességtrendeknek. – A vásárlók kérése volt tulajdonképpen, hogy legyen dubaji csoki. Én pedig engedtem és nagyon népszerű a kezdetektől fogva, mondta a balatonlellei csokikészítő. Az első tábla elkészülte óta nincs olyan nap, hogy ne csinálna dubaji csokit. Sőt a megrendelők felrobbantották Földes Csilla postafiókját, hiszen csak megrendelésre készít ilyen édességet. – A webshopba nem töltöm fel, mert szerintem összeomlana, mondta a cukrász nevetve.