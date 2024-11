Köszöntőjében elismerően beszélt a szervezetről Peternel Péter rendőr alezredes, Somogy vármegye rendőrkapitánya, Battyányi Beáta civil referens pedig Szita Károly polgármester nevében emlékplakettet adott át.

Pál József elnök mondandóját azzal kezdte, hogy szerinte a nyugdíjazással nem jött el a világ vége, és ebben a korban is lehet tartalmasan élni.

Elődeink is azzal a céllal alapították az egyesületet, hogy segítsék egymást, szövődjenek barátságok és ápolják a hagyományokat.

– emelte ki, majd felsorolta azokat a tevékenységeket, amelyekkel a közösség is igyekezett színesebbé tenni a hétköznapokat. Az utóbbi időszakban gyakrabban mutatták meg magukat a Deseda menti szövetség rendezvényein, mint ahogy ezúttal is színvonalas ének- és táncbemutatót tartottak, Sziráczki István személyében pedig egy kiváló szólóénekesüknek is tapsolhatott a közönség. Szokása szerint versbe foglalta elismerő szavait Varga Józsefné, a szövetség elnöke, majd a baráti közösségekkel együtt megajándékozta a jubilálókat. Ezután megemlékeztek az elhunytakról, majd emléklapot és virágcsokrot adtak át a két alapítónak, Simon Lászlónénak és Francsics Györgynének. Ebéd után előkerült a születésnapi torta is, Sárzó József zenéje mellett pedig még sokáig együtt maradt a társaság.