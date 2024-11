Ma már egy kutya nem csupán a házunkat őrzi, hanem a szívünket is. A család egyenrangú tagja, akit nem hagyunk otthon, ha nyaralni indulunk, vacsorázni megyünk, vagy akár csak egy finom fagylaltra vágyunk. Egyre több gazdi keresi azokat az úticélokat, ahol szeretett négylábú társát is szívesen látják, és az ő kényelméről is gondoskodnak. Szerencsére egyre több a kutyabarát hely.

Fotó: Nagy Zoltán

Az Év kutyabarát helyei kampány immár tizenegyedik éve díjazza azokat a helyeket, amelyek nemcsak engedik a kutyák látogatását, de figyelnek az igényeikre is, hogy a gazdik nyugodtan kikapcsolódhassanak, miközben kedvenceik is jól érzik magukat. Az idei kampány különleges volt: nemcsak rekordszámú résztvevővel zajlott, de a Balaton környéki helyek is kiemelkedően szerepeltek.

Miért fontosak a kutyabarát helyek?

Egy kutyabarát hely nemcsak abban különbözik a többiektől, hogy beengedik a négylábúakat. Sokkal többről van szó: friss víz, kényelmes fekhelyek, árnyékos területek nyáron, és akár különleges menük vagy jutalomfalatok is várhatják a kutyákat. Az ilyen helyeken a gazdik még inkább otthon érezhetik magukat, hiszen tudják, hogy kedvencük is jól gondoskodott.

A 2024-es díjazottak – Balaton környéki kedvencek a reflektorfényben

Az idei kampányban számos balatoni hely került a legjobbak közé, bizonyítva, hogy a régió élen jár a kutyabarát turizmusban.

Cukrászda kategória:

Közönségdíj: Márton Cukrászda (Balatonlelle)

Kutyabarát.hu különdíj: Damniczki Cukrászda (Székesfehérvár)

Kutyabarát Balaton különdíj: Gyógynövény Fagylalt Műhely (Zánka)

Kávézó kategória:

Közönségdíj: Stardogs Kávézó (Budapest)

Kutyabarát.hu különdíj: Ádám Kávézó (Budapest)

Nestlé Purina különdíj: The Sweets Bar (Miskolc)

Étterem kategória:

Közönségdíj: Hari Kebab (Budapest)

Kutyabarát.hu különdíj: A Leves és Borsod Burger (Miskolc)

Elanco különdíj: Normafa Síház Étterem és Terasz (Budapest)

InfoPont Magazin különdíj: Hatlépcsős Étterem (Balatonfüred)

VisitBalaton365 különdíj: Fricska Étteremlakás (Veszprém)

Panzió/Vendégház kategória:

Közönségdíj: Erdővölgye Vendégház Mecsek (Mecseknádasd)