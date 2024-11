Érdemes légszűrőt használni és a maszk se hátrány

A szennyezett levegő elkerülésének legjobb módja, ha zárt térben tartózkodunk. Ez különösen igaz rossz időjárási körülményeknél, amikor rossz a levegő minősége. Érdemes légszűrőt használni, amely úgynevezett HEPA szűrővel ellátott, hogy csökkentsük a levegőben lévő szennyeződéseket. Kaphatóak már levegőtisztítók is, amelyeket akár otthon, vagy irodában is be lehet üzemelni, ezek megszűrik a port, a szagokat és más szennyező anyagokat. Ezek között is különböző típusú szűrőanyagokat használó eszköz létezik. Az egyik ilyen a már említett HEPA szűrő, a szénszűrő és az ionizáló szűrő. A leghatékonyabb a HEPA szűrő, amely képes a legkisebb részecskék megkötésére. Ilyen berendezés vásárolható bármelyik elektronikai áruházban is, áruk 14 ezer forinttól akár 100 ezerig is terjedhet. A klímák között is vannak olyanok, amelyek akár a levegő megtisztítására is alkalmasak. Bár nem helyettesíti a kifejezetten levegőt tisztító készülékeket, a megfelelő szűrőkkel rendelkező klímák segíthetnek eltávolítani a port, pollent, szagokat és más szennyeződéseket a levegőből. – Alkalmasak erre a tripla szűrős klímák, de ezek jóval drágábbak egy átlagos berendezésnél – mondta kérdésünkre Kardos János, a fonyódi Hűtő-Klíma Kft. ügyvezetője.