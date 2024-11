Hárs- és akácmézet is kóstolhattak a gyerekek péntek reggel a Toldi Tagiskolában. Az alsósokat a tantermekben várta vajas-mézes kenyér reggelire, a felsősök pedig az aulában reggeliztek.

Reggelire magyar méz Fotó: Lang Róbert



Akácmézet kóstoltam, de a hársot is nagyon szeretem, különleges íze van, mondta Jani Janka ötödik B. osztályos tanuló. – Én is akácmézet kóstoltam és nagyon szeretem a mézet, de csak akkor eszek mézet, ha beteg vagyok, mondta Janka osztálytársa Horváth Hanna Luca.

– Mi épp akácmézet eszünk, nekem nagyon ízlik, de ritkán eszek mézet, mert nekem túl édes, mondta Sebestyén Zorka.

A fiatalok haza is vihették a mézet, az alsósok ugyanis egy kis tasak mézet kaptak ajándékba, amelyből akár szüleiket és testvérüket is megkínálhatták. A felsősöknek egy mézes kitűzőt hoztak a méhészek a különleges programra.

Minden mackó kedvence a méz.

Fotó: Lang Róbert



– Szeretnénk a hungarikum magyar mézeket népszerűsíteni, az akácot és a zselici hársot, mondta Mészáros János, a Zselici Méhészegyesület elnöke a rendezvényen. A hársméz nekünk jellegzetes fajtaméz, itt a Zselicben. Ezért ezt szeretnénk a továbbiakban is népszerűsíteni, ismerve a jelenlegi mézpiacot, tette hozzá. Utalva arra, hogy az olcsó és silány, méznek aligha nevezhető termékek az európai piacon nem tesznek jót a magyar méznek. Ezért is igyekeznek a méhészek felhívni a fogyasztók figyelmét arra, hogy mézet csak hazait és lehetőleg termelőtől vásároljanak.

Méz: édesen indult a nap.

Fotó: Lang Róbert

Egészség üvegbe zárva

– A mézeknek azonkívül, hogy édesítőként használjuk van egy gyógyító hatásuk, amely miatt különösen fontos a táplálkozásunkban, hívta fel a gyerekek figyelmét Mészáros János. Antioxidánsokban gazdag: A méz különféle antioxidánsokat tartalmaz, például flavonoidokat és fenolos vegyületeket, amelyek segíthetnek a szabad gyökök semlegesítésében, ezáltal támogathatják a sejtek védelmét és az öregedési folyamatok lassítását.

A méz természetes antibakteriális hatással rendelkezik, különösen a manuka méz, amelyről számos kutatás kimutatta, hogy képes leküzdeni bizonyos baktériumokat és fertőzéseket. A nektár segíthet enyhíteni a gyomorpanaszokat, például a refluxot, és elősegítheti a bélflóra egyensúlyát. Emellett, mivel gyorsan felszívódó cukrokat tartalmaz, könnyen emészthető és jó energiaforrás. De éppen ezért kalóriadús is, amely miatt érdemes mértékkel fogyasztani.