Remek kreatív tevékenység és akár társas elfoglaltság lehet, ha egyedül vagy családdal, barátokkal közösen állítjuk össze saját adventi koszorúnkat. A különleges ünnepi dísz a karácsonyi dekoráció központi eleme lehet, ráadásul miközben készítjük, lelkileg már elkezdhetünk az ünnepekre hangolódni. – Sokan megveszik az alapanyagokat nálam és otthon családi körben készítik el a dekorációkat, mondta Nyitrai Krisztina, a kaposvári Kriszta Tündérkertje üzlet tulajdonosa.

A klasszikus mindig siker, adventkor is.

Elmondta: a klasszikus koszorúforma mellett divatosak a szögletes alapok, a boxok vagy éppen a tálak is. – A hagyományos koszorúknál vannak az élőfenyős és a szalma alapok, de a modernek felé megyünk inkább. A szőrmék nagyon népszerűek, ahogy a hasáb forma is, de a vásárlók nagyon szeretik a tálakat is.

A klasszikus koszorú nyerő adventkor

A klasszikus stílus sosem megy ki a divatból. Alapnak a természetes megoldások mellett készen kapható polisztirolt is választhatunk, amelyet barkácsáruházban is be tudunk szerezni. A hagyományos változat gazdagabb díszítésű, felhasználhatunk hozzá bármilyen ízlésünk szerinti dekorációs elemet. Így például boríthatjuk fenyő-, tuja-, ciprusággal, borostyánnal, díszíthetjük gyűjtött terméssel (toboz, gesztenye, makk), különböző színű, anyagú és nagyságú gömbbel, csillaggal, más karácsonyi témájú dekorral, illetve a kompozícióhoz illő masnival, szalaggal. Tradíció szerint az adventi koszorúra három lila és egy rózsaszín gyertya került, amelyek a hitet, reményt, örömöt és szeretetet jelképezik, de ma már a gyertya színét legtöbben a kompozíció színvilágához igazítják.

Színek formák és illatok, ez az advent.

Az alternatív megoldások száma végtelen, ezért elsősorban ötletet szeretne adni néhány példa említésével. A koszorút készíthetjük karácsonyfagömbökből: elegáns hatást elsősorban arany és ezüst színű díszekkel érhetünk el, klasszikus karácsonyi hangulathoz pedig kombináljuk a pirost és a zöldet. Ha mozgalmasabb összképet szeretnénk, váltogassuk a kisebb és nagyobb méretű díszeket. A gömböket ragasztópisztoly segítségével erősítsük a koszorúalapra, a színeket pedig igazítsuk a gyertyákhoz. Színek közül idén népszerű az ébenfekete és az arany, bronz, lágyabb fémszín kombináció. Ezt vegyíthetjük némi zölddel, vagy akár hamvas barack árnyalattal, púderrózsaszínnel.