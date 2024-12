Sokkal szigorúbb előírások vonatkoznak a májasra, mint gondolnánk.

Fotó: Für Henrik

Habár csak kevesen tudják, de nagyon szigorú higiéniai követelményeket szab meg a Magyar Élelmiszerkönyv, ugyanis a gyártás során biztosítani kell, hogy a termék mikrobiológiailag biztonságos legyen, az alapanyagoknak frissnek és megfelelően kezeltnek kell lenniük.

A kenőmájast különböző kategóriákba sorolhatják, például „hagyományos” vagy „különleges” minőségi osztályba, amelyek eltérő előírásokat követelhetnek meg az összetételre és a gyártási folyamatra vonatkozóan. A jelölésekre is szigorú szabályok vonatkoznak, a terméken fel kell tüntetni az összetevőket, a nettó tömeget, a szavatossági időt, valamint az allergéneket, ha vannak. Ha a termék tartalmaz adalékanyagokat, ezt is jelezni kell.

Az élelmiszerkönyv arra is kitér, hogy a kenőmájasnak egyenletes állagúnak kell lennie, kenhető textúrával. Az illatának és ízének jellegzetesnek, harmonikusnak kell lennie, túlzottan erős vagy kellemetlen illatok és ízek nélkül. A Magyar Élelmiszerkönyvben szereplő pontos előírások az adott terméktípusra vonatkoznak, például különbségek lehetnek a májtartalom minimális szintjében vagy a felhasznált fűszerek típusában. Az előírások célja, hogy biztosítsák a fogyasztók számára a termék biztonságát és minőségét.