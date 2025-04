Erre figyelj, mielőtt akciófilm hőssé válnál!

Gelencsér Attila is elkészítette az akciófigura változatot magáról

Forrás: FB

A sikeres generálás nagyban függ attól, hogy milyen promptot, vagyis szöveges utasítást adunk a mesterséges intelligenciának. Ez, vagyis a prompt engineering az elmúlt években egy külön szaktudást igénylő ággá vált, ahogy az AI art is egyre inkább teret hódít. Ma már olyan platformok is vannak, ahol profi utasításokat lehet eladni és vásárolni. Azt hihetnénk, hogy az AI képkészítés a csúcsok csúcsa, de valójában még jobban feljövőben a képből történő videókészítés van. Létezek fejlesztések, amelyekkel a statikus képekből mozgóképet készíttethetünk.

Az AI képgenerálás sok kérdést vet fel, de óriási lehetőségeket kínál és be kell látni, csak tudatos és felelősségteljes használattal válhat valóban értékes eszközzé. Az viszont kétségtelen, hogy a mesterséges intelligencia által a vizuális tartalom határai folyamatosan tágulnak.