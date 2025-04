Retro: kupecek kaposvári paradicsoma, amikor még Toponáron nézték a ló fogát...

Még a kétezres évek elején a lókereskedők paradicsoma volt a toponári állatvásár. A falu végén, a temetőtől nem messze időről-időre összejöttek az állattulajdonosok és a vásárolni vágyók, hogy a legszebb jószágra tegyenek szert.

Állatvásár a múltból. Fotó: Lang Róbert

Többféle haszonállatot is kínáltak itt eladásra: lovakat nagy számban, de baromfit, szamarat és még malacot is.

Kelendő volt az élő malac. Fotó: Lang Róbert

Az állatvásárokon ma már inkább felháborodik a többség

Az állatvásárok divatja lassan elhalványult, s ma már információink szerint csak egy helyen tartanak ilyet, de ott sincsenek nagy haszonállatok. Ez abból is adódik, hogy a jószág tartása sem divat ma már, csak kevés olyan porta van a somogyi falvakban, ahol lovat, vagy marhát tartanának. Sertés is csak elvétve visít a disznóvágás szezonban és tyúk is csak itt-ott kapirgál, kis létszámban az udvarokon.