Ezek a babák borítják aranyba mindannyiunk húsvétját

Április 11. és 16. között tizenhat baba született a Kaposi Mór Oktató Kórház szülészeti osztályán. Volt olyan nap, amikor egy 24 óra leforgása alatt öt csöppség sírt fel életében először az intézmény falai között.

Ennyi baba született Kaposváron.

Többségben voltak a lányok ezekben a napokban, hiszen hat kisfiú mellett tíz kislány született most. Közülük a legnagyobb baba a dallamos nevű Zsüliett Rozina volt, aki 4170 grammal látta meg a napvilágot. A legkisebb baba Boglárka Léda volt, aki 2480 grammal született. A többi új jövevény mind 3 kiló körüli, vagy afeletti súllyal született meg.

Az elmúlt napokban két Zente és két Linett is napvilágot látott, de különleges nevű baba is született. Egyiküket Idrisz Ervin névre keresztelték szülei, míg másikuk a Nazira nevet kapta. Összességében most a divatosnak számító utónevek domináltak az újdonsült szülők körében.