Ilyen volt a Balaton a ’80-as években: retro nyár lángossal és Trabanttal

A Balaton partja ilyenkor nemcsak strand volt, hanem színpad, ahol a nyári flörtök, nagy baráti bandázások, bulik és első csókok is otthonra találtak. Mert hát valljuk be, az nem is volt igazi nyár, ahol az ember nem esett szerelembe – legalább egyszer.

Most őszintén! Kinek nem dobban meg a szíve ezekre a képsorokra? Egy korszak elevenedik meg: napbarnított bőr, forró pokróc a fűben, papucsban csoszogás, nyári flörtök, és a tudat, hogy a hűtőtáska bármikor megmenthet az éhhaláltól. Ez volt a Balaton. És talán egy picit még mindig az.