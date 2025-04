Rajzik már a csendes gyilkos - ezt kell tudnod róla!

A cserebogár hagyományosan tavasszal kel ki, április végén vagy május elején. De idén már április közepén is egyre több helyen találkozhattunk a jellegzetes, kitinpáncélt viselő állattal. Ez azonban nem azt jelenti, hogy elszaporodtak volna a cserebogarak, csupán most úgy alakul a ganajtúrófélék családjába tartozó bogár életciklusa, hogy több van belőle.

Különösen sok most a cserebogár

Fotó: Kanyshev Andrey

– A cserebogarak gradációs ciklusban vannak, úgy szaporodnak, hogy minden negyedik évben magasabb a populáció nagysága és ez ismétlődik ciklikusan. Az idei éppen egy olyan év, amik magas a populáció – magyarázta Ábrahám Levente, entomológus a Rippl-Rónai Múzeum igazgatója.

A cserebogarak közül számos faj őshonos hazánkban, s mindegyiknek más a rajzási időszaka, valamint a fejlődési időtartama. A leggyakoribb a már említett májusi cserebogár.

A cserebogaraknak számos faja őshonos hazánkban is, melyek mind-mind más rajzási időszakkal, illetve fejlődési időtartammal is rendelkeznek. Április elején már nem kizárt, hogy találkozunk a közönséges vörhenyes cserebogárral, mely egy 1,5-1,8 cm-es nagyságú, rozsdavörös színű faj, melynek feje, nyakpajzsa és szárnyfedője is hosszú szőrökkel fedett. Elterjedése főként kötöttebb talajú sík- és dombvidékeken gyakori. Három éves fejlődésű cserebogár, melynek imágói már 7 Celsius-fokos talajhőmérséklet esetében megjelennek, így tehát április elején és közepén már számíthatunk jelenlétükre. Leginkább az esti órákban kell számolnunk jelenlétükkel, kb. 20-80 cm-es magasságban a talaj felszíne felett repülnek, ritkán láthatók csak 1-3 méteres magasságban. Általában a hímek képesek csak repülni, nőstényeik a növénnyel borított részeken mászkálnak.

A megtermékenyült nőstény bogár petéket rak a földbe, amelyekből lárvák leszek, majd lábakkal rendelkező pajor.

Láthatatlan gyilkos a cserebogár

Már lárvaként is nagy károkat képes okozni a cserebogár, hiszen két évig van ebben az állapotban, s rettentő étvággyal rendelkezik. Ilyenkor a növények gyökereit fogyasztja el, ezt egészen addig csinálja, amíg a harmadik évben be nem bábozódik és kifejlődik belőle a bogár.

A kifejlett cserebogár sem egy kedves kis állatka a fák levelein, hiszen a növények leveleit, friss hajtásait lerágja.