Egyszerűen gyönyörű: csodájára járnak ennek a kaposvári utcának – fotó

Az elmúlt hat évben regenerálódtak a fák és azóta minden tavasszal újra rózsaszín virágaikkal borítják be az utcát. Idén először a Kassa utcában is megjelentek a japán csersznyefa szerelmesei, hiszen néhány éve oda is ilyen fákat ültettek. A tisztviselőtelep utcáinak megújítása folyamatosan zajlik, eddig a Temesvár és a Kassa uták újultak meg.

Itt a tavasz, virágzik a cseresznye!

Fotó: Lang Róbert

A szakura a cseresznyevirágzás ünnepének jelképe Japánban, a virágok rövid élete a tisztaság és egyszerűség eszményét szimbolizálja.