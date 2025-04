Ennek az ételnek nincs párja! Íme a Szomszédok sztárjának kedvence

A Pro Urbe Szentendre-díjas színésznő, Nagybajom díszpolgára azt vallja: fontos számára a hagyomány. Minden húsvétkor – igy lesz ez most is – hagymahéjban főzött piros tojást készít, házi sonkát vesz és kalácsot süt. Arra törekszik, hogy minél tisztább alapanyagokat használjon. Úgy, mint gyermekkora falujában, az azóta már várossá lett Nagybajomban látta szüleitől. Ivancsics Ilona emlékei szerint édesanyja nem sütött kalácsot, kenyérrel és tormával fogyasztották a sonkát.

Ivancsics Ilona Szentendrén rendezi meg a passiót

Fotó: Szabolcs László

Fotóművész fia, Bence is alig várja a húsvétot, mert míg külföldön élt – ugyan megtanult remekül főzni –, hiányzott asztaláról a megszokott ünnepi menüsor.

S hogy mi a kedvence a művésznőnek, aki köztudottan régóta vigyáz az alakjára? A bajomi rétes, melynek nincs párja, és amikor hazalátogat, sokszor ezzel várják a rokonok, ismerősök. Sok zöldséget fogyaszt, a húsokat igyekszik a helyi gazdáktól beszerezni. Étrendjében a szénhidrátot tudatosan minimálisra csökkentette, de nagy kedvence a palacsinta, melynek nehezen áll ellen, s csak módjával kóstolgatja, de a vendégeiknek gyakran süt és saját házi lekvárjaival tölti meg.

Sok családban a gasztronómia és az ajándékozás az ünnep legfontosabb elemei, pedig húsvét a keresztény világ legkiemelkedőbb ünnepe. A művésznőnél is felülírja a szakralitás a gasztronómiát. Hívő emberként próbálja évről évre átélni szeretteivel a feltámadás misztériumát. Ebből a szent három nap eseményei sem maradhatnak ki, de az utcabeliekkel közösen is ünnepelnek majd.

Ivancsics Ilona jövőre megrendezi a passiót

Ivancsics Ilona elárulta: jövőre megrendezi a passiót a szentendrei Péter-Pál-templomban. Nagy feladat ugyan, de örömmel várja a lehetőséget, s már kezd összeállni fejében a kép, hogy jeleníthetné meg Jézus Krisztus szenvedéstörténetét.

Az egykori nagybajomi lányt, akit a Szomszédok Jutkájaként ismert meg a közönség, több darabban is láthatjuk színpadon. A művésznő jelenleg a budapesti Turay Ida Színházban egy zenés vígjátékban próbál. Az Ezüstmenyasszony főszerepét kapta meg. Ezen kívül az Új Színházban játszik; A kőszívű ember fiaiban alakítja Baradlaynét. Molnár György zenész-verselő kollégájával pedig irodalmi esteken lép fel szerte az országban. A már diákként is kiváló versmondó nem tett le arról a missziójáról, hogy lírával adjon reményt azoknak, akik hisznek még a szép szavakban, amelyek sohasem hazudnak.