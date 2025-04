Bármit, csak ezt ne! Pucér felmondás: ezért lépnek le inkább szó nélkül a munkavállalók

Érdekes és meredek dolgokat közvetítenek a tiktokerek, de manapság egyre inkább divat a naked quitting, vagy csak sima felmondásról készült tudósítás. Ilyenkor a munkavállaló úgy lép ki a munkahelyéről, hogy nincs B terve, sem másik állása. Ez már lehet egy nagyobb bajnak, a kiégésnek a jele.

A naked quitting már a kiégés egy súlyos tünete.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A



A kifejezés Kínából ered, ahol a kínai fiatalok körében a 2010-es években vált népszerűvé a felmondás pucér formája. Ugyanis olyan túlterheltség van a munkában, hogy a kiégés radikális tüneteként a meztelen kilépést választották.

A kiégés ma már nem csupán egyéni probléma, hanem globális jelenség. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2019-ben hivatalosan is elismerte a kiégést mint „munkahelyi jelenséget”, amelyet a krónikus munkahelyi stressz eredményez.

Egy 2022-es Deloitte-felmérés szerint a Z generáció 46 százaléka és a millenniumi generáció 45 százaléka számolt be arról, hogy rendszeresen kiégettnek érzi magát.

– A kiégés vezethet ahhoz, hogy valaki hirtelen felmond, vélekedett Szigeti Mónika, kaposvári pszichológus, akinek az angol szóval burn-out a kutatási területe. A szakember szerint a kiégés egy folyamat eredménye, amely munkahelyi szituációban alakul ki. – A stresszből adódik, a túl sok vagy teljesíthetetlen feladat adja, de a munkatársi kapcsolatok nem megfelelő működése is hozzájárul a kiégéshez, tette hozzá.

Innen tudod, hogy kiégtél

Vannak előjelei.

Ilusztációs fotó: Ad Gr/Shutterstock

Jelei persze vannak a problémának, amit fel is lehet ismerni. – A kiégéssel küzdő munkavállaló azt gondolja, hogy nem alkalmas a munkára, a feladatra és később sem tudja azt majd elsajátítani. Borzasztó motiválatlan és nagyon rosszakat gondol a kollégáiról, sorolta a jeleket a pszichológus.

Intő jele lehet még, ha alvási nehézségekkel küzd a dolgozó, gyakori és állandó gyomorfájás kínozza. Komoly fizikai, érzelmi, mentális megterheléssel járó állapot ez, amit ha nem kezelnek, a páciens eljuthat a kiégettség állapotába. Ilyenkor heves, meggondolatlan tettekben nyilvánul meg a már említett állapot, ekkor érezheti azt, hogy biztos munkalehetőség híján is ki kell szállnia a mókuskerékből.