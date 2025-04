Büszke cigány származására a kosárfonó mester, a pápának is készített ajándékot

Országos elismerést kapott a kisbajomi Kakas József kosárfonó népi iparművész. A Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának Nagyjaink -díját a Nemzetközi Roma Napon vette át a somogyi mester a napokban.

A cigány származására büszke kosárfonó több mint ötven éve készít népművészeti termékeket, ma már azt vallja, számára nincs lehetetlen faladat, a szakmában csak az érvényesülhet, aki száz százalékig beleteszi magát. – Egy hegedűkészítő mester és egy ólomüveg készítő művész mellett voltam versenyben. Internetes szavazás, a roma önkormányzat és a Roma Művészeti Centrum döntött a díj odaítéléséről-mondta el Kakas József, aki már gyerekként, édesapjától sajátította el a kosárfonást, nyolc évesen készítette első önálló munkáját.

Kakas József kosárfonó a pápának is készített ajándékot.

Fotó: Andricz Gabriella

A kosárfonó mesterség, ami összeköt generációkat és világokat

– Saját magam mestere voltam, és vagyok a mai napig, amit elértem, azt magamnak köszönhetem. Évtizedek munkájának a gyümölcse az elismerés, amit annak is köszönhetek, hogy gyakorlatilag szegről-végről bejártam az országot a kosaraimmal, és külföldre is sokat vittem belőlük-mondja az alkotó, aki a pápának is készített egy lovaskocsit vesszőből. A hagyományos tárgyak mellett pedig egyre különlegesebb megrendelések is megtalálják, ma már megélhetést ad számára a kosárfonás mestersége.

Fotó: Andricz Gabriella

– Az elhasználódott, de még megmenthető rattan bútorok felújítása kapcsán jöttek azok a megrendelések, amelyek új szakmai kihívást jelentettek számomra. Például kórházak részére is dolgozom, jelenleg egy speciális terméket, az úgynevezett ujjhúzó orvosi műszert készítettem el, ami egy rattanfonott termék, sokáig csak külföldről volt beszerezhető. Ezen kívül egy alapítvány megkeresésére gyermekek részére fejlesztő eszközöket is fonok. Magam jöttem rá a különleges rattan termékek fonási technikájára, kellet egy hét, mire elkészült az első darab. Azt gondolom, ma csak úgy lehet a szakmában érvényesülni, hogy mindent is el kell vállalni. Mint a jó cigányzenész, aki minden nótát ismer, valahogy úgy kell hozzáállni a szakmához. Így megtalálnak a megrendelések, sorra. Vannak olyan mesterek, akik egy bizonyos tárgyra „állnak rá”, nem tudnak megújulni. No, én szeretem a kihívást, és nem ismerek lehetetlent-mondja el a mester, aki amellett, hogy saját kisbajomi műhelyében dolgozik, az országot járva szakmai bemutatókon, kiállításoknak is részt vesz.