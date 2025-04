Az emutojást is kipingálja húsvétra az igali üvegfestő

– Arany díszítést kaptak – nyúl magabiztosan az egyikért az Igalban élő alkotó. – Kicsit göcsörtös a felületük, így nehezebb is a kontúrt felvinni rájuk, de sok gyakorlással ez sem lehet akadály. A színűk miatt is kedvelem ezeket a tojásokat. Általában sötétzöld a felületük, de a fiatalabb állatok tojása kicsit kékesebb. Így a természet gondoskodik az alapszínről, nekem már csak díszítenem kell – meséli Kovács Valéria, aki már csaknem három évtizede fest üvegre. Húsvét közeledtével azonban tojásra cseréli a sík felületet.

Tojások festésében leli örömét Kovács Valéria.

Fotó: Szabó Gabriella

„ Most a lúd tojásokat kontúrozom és festem ki” – Kovács Valéria

– A tavaszi ünnep előtt mindig díszítek tojásokat, ezeket adom ajándékba a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek – mondja munka közben Kovács Valéria. Az emu tojásokkal már elkészültem, most a lúd tojásokat kontúrozom és festem ki. Szeretem kékkel, fehérrel, arannyal színezni ezeket. Több évtizede gyűjtöm, rajzolom le a számomra érdekes mintákat, köztük a szép porcelánokét is. A strucc tojás érintése olyan, mintha egy porcelánt tartanék a kezemben, innét jött az ötlet, hogy a csészék, tányérok mintavilágát varázsoljam a tojásokra – teszi hozzá az üvegfestő. A tojások méretétől, alakjától függően viszi fel a rajzokat a felületre Kovács Valéria, aki saját elképzeléseit is gyakran megvalósítja. - Ahogy éled a természet és tavaszodik az idő, úgy kapok újabb és újabb inspirációt. Munkáimmal pedig szeretem megajándékozni a szeretteimet. Nekem ez öröm, ezért is jó a tojások díszítésével foglalkozni – meséli Kovács Valéria. Mint az alkotó jótanácsként elárulta: minden esetben át kell törölni a tojások felületét, akár ablaktisztítóval. A kontúr csak ezután kerülhet fel rájuk. Száradást követően pedig a megfelelő színt is megkapják a tojások. Mivel az év többi részében üvegre fest Kovács Valéria, így a festéken nem változtat húsvét előtt sem. A tojásokat is ugyanazokkal az anyagokkal díszíti, mint képeit.