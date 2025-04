Életre szóló élmény képeken és videón, amit verejték és némely esetekben vér szül

Magyarország legnagyobb tókerülő eseménye az Ultrabalaton (UB). A futók Balatonfüredről indulnak és nyugati irányban haladva kerülik meg a tavat. Egyéniben és váltóban is teljesíteni lehetett a tekintélyt parancsoló 211 kilométeres távot.

Befutott az Ultrabalaton mezőnye a siófoki campusra.

Fotó: Barabas David/DE Siófoki Campus FB

Ultrabalaton: magyar tenger, ahogy még nem láttuk

A kilométert faló nevezők mesés helyeken haladtak keresztül, hogy elérjék a balatonfüredi célt. Az egyik legjobb hangulatú váltópont a Debreceni Egyetem Siófoki Campusa volt, ahol pompomlányok biztatták a megfáradt versenyzőket és terelték be őket a campus Petőfi sétányon található épületébe. Ezen keresztülfutva vagy biciklizve érkeztek meg az időméréshez szükséges chip ellenőrzéséhez, majd haladtak tovább.

Az egyik különösen izgalmas váltópont a badacsonytomaji volt, ahol szó szerint keresztülfutottak a hegyen a próbázók, ugyanis a Varga Pincészet pincéjén keresztül vezetett a versenytáv. Amíg ők gyűjtötték a kilométereket, a csapatok további tagjai és a kísérők a helyszínen kialakított mesés panorámájú váltóponton frissülhettek fel. Ahonnan még a Balaton is festői szépségű látványt nyújthatott volna, ha nem olyan morcos arcát mutatja, mint ahogyan azt tette az UB hétvége első felében.

Fotó: K.R.



Szemerkélő esőben és erős szélben rajtoltak a versenyzők a balatonfüredi versenyközpontból, s a délelőtt a Balaton északi partján futók nem úszták meg szárazon az ultrázást, többször is nyakukba szakadt az ég. De, ahogyan azt a tapasztalt ultrafutók mondják: egy ilyen versenyre nem lehet felkészülni, ekkora távnál gyakorlatilag bármi jöhet.

– Szinte a négy évszakot megtapasztalhattuk az eddigi szakaszok teljesítése során, mondta el kérdésünkre Meggyes József, a Futamérő KSE csapatának tagja. A somogyi versenyzők már ötödjére neveztek az Ultrabalatonra, kilencfős csapatként. Számukra a közösségi élmény volt a legmeghatározóbb az egész versenyben. – A csapatépítés és a hangulat miatt érdemes eljönni ide, ez egy igazi közösségi esemény, ahol az ország legjobb futói vesznek részt, tette hozzá.

Fotó: Katona Tibor

Az ország minden pontjáról és természetesen határainkon kívülről is érkeztek futók a hétvégén a Balatonra. Profik és hobbisták egyaránt rajthoz álltak és igyekeztek teljesíteni a kihívást. Így tett a már negyedik alkalommal ultrázó Vicces Kezdő Futók Csoportja (VKFCS) is, akik ezúttal öt csapattal indultak a 19-ik Ultrabalatonon: négy csapat az 5 és 13 fős csapatversenyben, egy pedig a háromfős csapatok versenyében mérette meg magát. – Közel negyvenen indultunk a versenyen, közülünk többen voltak, akik életükben először vettek részt az UB-n. És persze sokan voltak, akik már megtapasztalták az UB érzést, mondta Szántai István, a VKFCS alapító tagja. A legnehezebb a versenyben, hogy pszichésen és testileg is átvészeljünk 18-22 órát, amíg a verseny tart. Sokan az első alkalom után, habár már tudják, hogy nehéz és megterhelő, már a verseny másnapján jelzik, hogy jövőre is jönnének az Ultrabalatonra, tette hozzá. Igazi élmény az Ultrabalaton, mert poénkodunk, vicceskedünk, mivel viccesek vagyunk, de amikor befutunk és egymásra nézünk, minden fájdalom és szenvedés, amit addig átéltünk, elszáll egy perc alatt, fogalmazott Szántai István.

A 19-ik Ultrabalatont abszolútban a verseny történetében először egy nő nyerte, Mórocz Andrea személyében. A 231 kilométeres távot Erős Tibor idén kétszer is megtette egyéni nevezőként.