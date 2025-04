Kevés a vakvezető kutya, de látóként azokhoz se nagyon értünk

Amikor vakvezető kutyát látunk óhatatlanul is az első reakciónk, hogy megsimogatnánk. Ez nem is furcsa, hiszen a gondos munkával kiképzett Labradorok már megjelenésükkel is elrabolják az ember szívét, de semmiképpen sem szabad ajtóstul rontani a házba. Erről is szó esett a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete által szervezett programon. A Kaposvári Nagypiacon iskolásoknak tartottak bemutatót látássérültek arról, ami nekik a mindennapi életük része.

A vakvezető kutya nem játék, ő dolgozik. Fotó: Lang Róbert

– Nagyon fontos, hogy mit teszünk, hogyan közelítünk, ezzel ugyanis akadályozhatjuk a munkájában a kutyát. Egy rossz mozdulattal pedig balesetet okozhatunk a látássérültnek, mondta Nemesné Kiss Gabriella, az egyesület elnöke. Aki azt is elmondta, hogy mit tegyünk, ha látássérülttel találkozunk.

A látókkal való kapcsolatteremtés is könnyeb egy kutyával. Fotó: Lang Róbert

– Amikor látjuk, hogy valaki fehér bottal, vakvezető kutyával közelít felénk, hagyjunk távolságot, ne kelljen az embereket kerülgetni. A kutyához tilos hozzányúlni, tilos megszólítani, mert megzavarjuk. Ezt csak akkor szabad, amikor a látássérülttől ezt megkérdeztük és ő megengedi. Ilyenkor a látássérült leveszi a kutyáról a hámot és az állatnak is egyértelmű, hogy nem dolgozik éppen, tette hozzá. Ezt a megjelent látássérültek be is mutatták a gyerekeknek a Kaposvári Nagypiacon.