Ha ide mész nyaralni, szinte biztosan kifosztanak téged is!

A legfrissebb Bűnözési Index szerint a tíz legveszélyesebb város közé idén sem került be európai település, írta a Világgazdaság. Az élbolyt több dél-afrikai város – például Pietermaritzburg, Pretoria és Johannesburg –, valamint Caracas (Venezuela), San Pedro Sula (Honduras) és Memphis (USA) vezetik. Ezek ugyan nem tipikus úti célok a magyar turisták számára, azonban a lista további része már tartalmaz olyan városokat, amelyekben sokan megfordulnak és veszélyesnek mondhatóak.

Pretoria, a világ egyik legveszélyesebb városa.

Fotó: Westend61/Getty Images

Európai viszonylatban a Bűnözési Index 2025-ös listáján a legrosszabbul teljesítők közt hét francia város is szerepel, köztük Marseille, Lyon és Párizs. Olaszországból Nápoly került be az első 60-ba, az 54. helyre. Bár ezek a városok nem feltétlenül a legnépszerűbb nyaralóhelyek, a francia és olasz nagyvárosokat sok turista keresi fel – köztük magyarok is.

A magyar utazók körében kiemelten népszerű országok közül Olaszország, Görögország, Törökország, Horvátország, Spanyolország és Egyiptom is szerepel a bűnözési statisztikákban. Görögországban Athén, Törökországban Isztambul, Spanyolországban Barcelona, Egyiptomban Kairó, míg Horvátországban Split az a város, ahol a legtöbb bűncselekményt regisztrálták. Ezek azonban még mindig jóval biztonságosabbak a toplistás városoknál.

Fantasztikus a táj, de a zsebekre jobb vigyázni ebben az olasz városban.

Fotó: Jordan Siemens / Forrás: Getty

Solymos Gábor, a kaposvári Hermes Tours utazási iroda vezetője szerint ritkán fordulnak elő lopások, de ami az elmúlt 15 évben mégis megtörtént, az Olaszországban volt. – Cinque Terre és környéke, például La Spezia és Vernazza annyira felkapott, hogy már saját brigádok specializálódtak a turisták kifosztására. A legtöbb eset a vonatokon történik, ezért külön felhívjuk az utasok figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak, mesélte. Rómában és más népszerű városokban is gyakori tanács, hogy ne tartsák egy helyen az értékeiket, használjanak hasitasit vagy rejtett pénztárcát.

Bár a lopások száma az iroda tapasztalatai szerint nem magas, szinte minden ilyen eset Olaszországban történt. Ezzel szemben például Brüsszelben, ahol szintén sok magyar jár, alig akad hasonló panasz – mondta Solymos Gábor.