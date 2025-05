Mindent az anyákért! Még nem késő leadni a virágrendelést, hatalmas örömet okozhatunk ilyen extrákkal

Az anyák napja mindenki számára egy különleges ünnep: az anyáknak, de a gyermekeknek és unokáknak is. Nem múlhat el természetesen május első vasárnapja virág nélkül, amelyből a somogyi boltosok jó előre betáraztak. Ezenkívül sokféle kreatív ajándékötlettel is készültek a különleges alkalomra.

Ajándékokból bőséggel akad választék. Fotó: Karnok Csaba

Szantner Péter folyamatosan készíti a virágokat, még anyák napján, vagyis vasárnap is nyitva tart barcsi virágboltja. – Sok virággal készülünk az anyák napjára, mert azért ez egy jelentős alkalom, amikor ugyanolyan jól fogy a vágott, mint a cserepes virág. De sokan visznek kiültethető balkonnövényeket is, ám a zöme inkább csokor, mondta a vállalkozó. A csokrok mérete korosztályonként változó, vagyis a pénztárca vastagsága határozza meg.

– A fiatalabbak zsebpénzből gazdálkodnak, így ő maximum 3 ezer forintot költenek erre átlagosan, de az idősebbek 6-8 ezer forintos csokrot csináltatnak, amiből már szépet lehet készíteni. Határ persze a csillagos ég, tette hozzá Szantner Péter.

Ajándék, ami szívből jön

Volt, aki már megrendelte előre az édesanyjának szánt virágokat, de olyan is biztosan lesz, aki az utolsó pillanatban kap észbe. Erre számítanak a siófoki Florance Virágüzletben, ahol több úgynevezett fogd és vidd ajánlattal készülnek május első vasárnapjára. – Cserepes és tűzött csokrokat készítünk azoknak, akik az utolsó pillanatban jönnek, de sokan rendelnek is tőlünk. Nálunk van online rendelés és kiszállítás, ami nagyon népszerű, főként azok körében, akik távol vannak az édesanyjuktól, vagy külföldön élnek, mondta Molnár Ágnes, tulajdonos. Hozzátette: meglepetéssel is készülnek a vásárlóknak, ameddig vasárnap várakoznak a virágokra, élő muzsika szórakoztatja őket és teszi ezt az időt is élménnyé.

Ilyen boxokat is készítenek a siófoki üzletben.



Ebben a siófoki üzletben a csokrok mellett virágbúra és box is készült anyák napjára, amelyek az utóbbi években roppant divatosak lettek. De a kreatív és maradandó ajándékok széles választéka áll a szerető gyerekek rendelkezésére.

Az anyai szeretet örökké tart, ahogy ezek a viaszvirágok is. Forrás: Viasz Csodák FB oldala

A Viaszcsodák örökké pompázó csokrokat és boxokat kínál, amely éppen az anyai szeretet örökkévalóságát hirdeti. – Praktikus, mert tényleg örök darabok. Míg egy elő, szálas virág maximum egy hétig él, addig ezek örökké virágozhatnak, mondta készítőjük Molnárné Kovács Nikoletta. Hozzátette: az idei az első anyák napja, hogy ilyen különleges ajándékokat készített és még őt is meglepte az érdeklődés az ötletes termékek iránt. – Azt nem tudom megmondani, hogy mennyit készítettem el, de nem volt időm pihenni. Általában a középkategóriás bögre- és cserépboxok fogytak jól, de a szálas, tölcséres viaszvirágokat is sokan vitték.