Elkészült az első balatoni angyalhaj csoki, ami jobb mint a dubai

Az angyalhaj csokihoz - a nevével ellentétben - egyetlen angyalra sincs szükség, viszont annál több pashmak, vagyis török vattacukor szükséges hozzá. Ettől van a jellegzetes, szálas kinézete, mintha csak hófehér tollak hullanának ki a csokiból, amikor az ember kettétöri.

Angyalhaj csoki az új őrület

Fotó: Németh Levente

Olyan, mint az angyalhaj

Földes Csilla is elkészítette a saját angyalhaj csokiját, amelyhez rubycsokit használt, pisztáciakrémet és a rendkívül lágy és ízletes pashmakot. Miután a csokit megfelelő állagúra melegítette, majd hűtötte, formába tette azt és bevonta a magas minőségű pisztáciakrémmel, amelyre került a vattacukor.

– A nővérem azzal hívott fel, hogy meg kéne csinálnom az angyalhaj csokit és legközelebb, amikor találkoztunk, nagy szatyrokkal jött, merthogy meg is rendelte nekem a hozzávalókat az internetről – mondta a Csilli Choco Bons alapítója, Csilla, aki aztán érkezésünkre már neki is fogott a különlegességnek, hogy együtt tesztelhessük le az első tábla lellei angyalhaj csokit.

A különleges csokikért nem kell a világvégére menni, csak Lellére

Fotó: Németh Levente

– Kaptam egy tábla angyalhaj csokit, amit miután megkóstoltam, elhatároztam, hogy ilyet én is fogok csinálni – mondta lelkesen Csilla, aki azon nyomban neki is látott az édesség legyártásának.

Miközben a csokiműhelyben szorgoskodott azt is elárulta, hogy fárasztó hétvégén van túl, hiszen a lellei csoki a fővárosba utazott. A Bazilikánál tartott Édes napokon mutatkozott be a somogyi édességkészítő, nagy sikerrel.

– Sokan vitték a csokikat, bonbonokat, ezek a legkelendőbbek, de a gyerekeknek a csoki nyalók is népszerű – tette hozzá a balatoni csokikészítő.

Csilla azt is elárulta, mindannyiunk egészségesebb lenne, ha naponta három-négy kakaóbabot fogyasztanánk.

– Gyomorpanaszok ellen nagyon jó, a szív- és érrendszeri betegségekre is hasznos – mondta. A kakaóbabot nem véletlenül nevezik sokan a magok királynőjének és igazi szuperfoodnak. A kakaóbab a kakaófa gyümölcsének a magja. És mint minden mag gazdag telítetlen zsírsavakban, ásványi anyagokban és vitaminokban. A kakaóbabot viszont azért is értékes, mert a benne lévő flavonoidok segítenek az elbutulás elleni küzdelemben.