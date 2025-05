Gólyahír: Zelmos, Ennur, és még sok gyönyörű kisgyerek született a héten!

Sokat dolgozott az elmúlt napokban a gólya, hiszen sok kisbaba látott napvilágot a kaposvári kórházban. Az elmúlt héten a legtöbb gyermek április 30-án született, ekkor hét újszülött jött világra, köztük Annabella, Noémi, Izabella, Boglárka Melánia, Zsolt, Martin és Örs. Ez a nap egyértelműen kiemelkedett az adott időszakból.

Ennyi baba született Kaposváron.

Babaöröm

Nemek tekintetében enyhe túlsúlyban voltak a fiúk: összesen 11 kisfiú és 9 kislány született. A legkisebb baba Annabella volt, mindössze 2410 grammal és 48 centiméterrel. Ezzel szemben a legnagyobb újszülött címet Örs érdemelte ki, aki 4160 grammal és 56 centiméterrel jött világra.

A nevek sokszínűsége ismét jól tükrözi a hagyományos és modern névválasztási trendek egyvelegét. A leggyakrabban előforduló keresztnév a Marcell volt, amely kétszer is szerepel a listán – május 3-án és 7-én is született egy-egy kisfiú ezzel a névvel. A szülők továbbra is előnyben részesítik a keresztnév párokat, ezen a héten volt például Boglárka Melánia vagy Eleonóra Szófia is.

A legkülönlegesebb nevek közé tartozik most az ismeretlen eredetű Zelmos, amely ritkasága miatt szinte egyedülálló. Angolszász nyelvterületen a Zelmo név elterjedt, amelynek szintén zavaros az eredete, de a germán Selma névből eredeztetik. A legbiztosabb feltételezés, hogy modern, kreatív névalkotás lehet. Szintén ritka név az Ennur, amely török vagy arab eredetű, jelentése „fényesség, ragyogás”. A Zádor név szláv-magyar gyökerű, ritkán választott, jelentése vélhetően „tüzes” vagy „szenvedélyes”.

Az újszülöttek érkezése mindig öröm az egész közösség számára. Gratulálunk minden szülőnek, és sok boldogságot kívánunk az új családtagokkal!