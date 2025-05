Siófokon négy nap a majális az idén, az időutazás garantált – fotók

Második napjához érkezett a siófoki Retro Majális a Nagystrandon. A látogatók folyamatosan érkeztek a Balaton-partra pénzeken is, a napos, nyárias időjárás pedig még különlegesebbé tette az élményt.

Időutazás a Balaton-parton

Fotó: Németh András

Balatoni időutazás

A megnyitót követően mazsorett bemutató és színes gyerekműsorok szórakoztatták a közönséget. A kisebbek szemmel láthatóan lubickoltak az élményekben: ringlispíl, lufik, fagyi, lángos – minden adott volt egy tökéletes családi naphoz.

A rendezvény egyik fénypontja a veterán járművek felvonulása volt – köztük egy igazi „jampi járgány”, melyen Domján Ákos idézte meg az amerikai rock and roll korszakot. A programok során megelevenedett Ötvös Csöpi alakja is, sokaknak csalt mosolyt az arcára – nosztalgia és élmény kéz a kézben járt a siófoki parton.

Oldtimerek a parton

Fotó: Németh András

A színpadon sem volt megállás: fellépett a magyar Tom Jones-ként is emlegetett Nagy Edmond, akinek hangja és előadása visszarepítette a közönséget a klasszikus slágerek idejébe. A napot pedig a Desperado feat. Timi fergeteges koncertje zárta, amely valódi bulihangulatot teremtett a vízparton. A vízparti buli pénteken folytatódott délelőtt a Tücsökzenekar muzsikált a kicsiknek, valamint az Xpress TSE lépett fel. Délutántól pedig retro magyar slágerek szóltak a hangszórókból, de retro rajzfilmek is szórakoztatták a közönséget. Nem csak a zene volt retro a majálison, hiszen egy a régi campingek hangulatát idéző sarot is berendeztek a helyszínen, ahol valódi relikviák emlékeztették a generációkat egy letűnt korra.