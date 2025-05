Dilara Melissza volt a héten a legkisebb a kaposvári szülőszobán

Az elmúlt négy napban kilenc baba látta meg a napvilágot Kaposváron.

Kevés baba született.

A legnagyobb baba Johanna volt, aki 4270 grammal született meg és 56 centiméteresen. A legkisebb bébi most Dilara Melissza volt, ő 2460 gramm és 49 cenitméter testméretekkel érkezet meg boldog családja körébe. A kislányok voltak most többségben, iszen mindössze három fiú született a Kaposi Mór Oktató Kórházban ezen a héten és hat kislány. Sok szépen csengő, különleges nevet adtak a szülők az újszülötteknek, így a már említett Dilara Melissza is közéjük tartozik, de az orientális hangzású Ajsa, vagy éppen a dallamos Milla Panka, Linett Lia. Fiúk között a népszerű nevek voltak jellemzőek ismét, így a Noel, a Zente és a Balázs is.