Retró május elsejei felvonulások – feltűnt az elvtársaknak, ha valaki nem ünnepelt

A kaposvári Kossuth tér megtelt zászlólengető, transzparenst tartó emberekkel, miközben a vörös csillagárnyékában zengett a hangszórókból: "Éljen a munkásosztály, éljen május elseje!" Ilyen volt a munka ünnepe negyven és ötven évvel ezelőtt a somogyi megyeszékhelyen. A Somogyi Hírlap képes krónikása nemrégiben felforgatta archívumát, és kincset érő fényképeket talált: pillanatképeket egy letűnt korszak május elsejei felvonulásairól, amikor a közösségi ünneplés a párt akarata szerint zajlott.

Felvonulás a Kossuth térre május elsején

Fotó: Lang Róbert

A képek nemcsak nosztalgiát keltenek azokban, akik akkortájt részt vettek a felvonulásokon, hanem emlékeztetők is arról, hogyan működött a kommunista propaganda a mindennapokban. A felvonulás ugyanis nem csupán ünnep volt, hanem kötelező program is. A jelenlét, iskolai menetelés, céges transzparensek és szocialista jelszavak sokasága elvártak voltak. "Békét a világnak"- állt az egyik tranaszparensen, amelyet zászlók díszítettek, a kommunizmus államainak lobogói, köztük a magyar is.

Felvonulás jelképekkel

Az iskolások egyenruhába öltözve, a gyárak dolgozói egységes ruházatban, vidámnak tűnő arcokkal masíroztak végig Kaposvár Fő utcáján is.

Fotó: Lang Róbert

A Somogyi Hírlap által közzétett archív fotók különleges betekintést nyújtanak ebbe az időszakba. Látjuk a felvonuló óvónőket, akik gyerekeket vezettek, a zászlóerdőben haladó tanácsi dolgozókat, és a kisdobosokat, akik énekelve üdvözölték a munka ünnepét.

Nem volt kérdés a részvétel a felvonuláson, mindenki munkásnak ott volt a helye, a gyerekeknek is

Fotó: Lang Róbert

A felvonulás Kaposváron nemcsak látványos volt, hanem kötelező is: a részvétel hiánya akár retorzióval is járhatott. A politikai vezetés számára ez volt az egyik legfontosabb alkalom, hogy demonstrálja a rendszer erejét és a nép támogatását. A munka ünnepének valódi jelentése így torzult el: az önkéntes részvétel illúzióját keltve, a színes díszletek mögött ott rejtőzött a megfelelés kényszere.

Május elsejei életkép 1986-ból

Fotó: Lang Róbert

Ma, amikor a május elsejei ünneplés már inkább a kikapcsolódásról, feltöltődésről, majálisokról szól, elképzelhetetlennek tűnhet, hogy egykor egy kötelező "ünnep" volt ez. Amikor a nap nem a családi élmények miatt volt fontos, hanem mint a rendszer fontos látványeleme kellett részt venni a parádén. Galériánkban bárki megnézheti ezeket az archív képeket – és elgondolkodhat azon, milyen volt ünnepelni, amikor még nem lehetett választani, hogyan ünnepeljünk.