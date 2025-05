Irány Horvátország? Könnyen rémálom lehet a nyaralás a szomszédban

A horvát hatóságok egyre szigorúbban lépnek fel a gyorshajtók ellen. A rendőrség technikai arzenálja az utóbbi években óriásit fejlődött Horvátországban. Már több száz fixen telepített traffipax és forgalomfigyelő kamera pásztázza az utakat, ráadásul civil járművekbe rejtett radarokkal is mérik a sebességet. Ezek az eszközök képesek akár 600 méterről is észlelni a szabályszegést – legyen szó túl gyors hajtásról, telefonhasználatról vagy a biztonsági öv hiányáról.

Akár 600 méterről kiszúrják, ha tilosban mobilozol Horvátországban.

Fotó: Gettyimages

A horvát hatóságok már megkezdték a fokozott ellenőrzést, ezt tapasztalják a rendszeresen Adriára utazó somogyiak is. A hosszú hétvégén a tengernél is csoda idő volt, így tömegek indultak meg Horvátország felé. – Alig lehetett haladni, mert egyrészt rengeteg volt a turista, másrészt újítják fel az autópályát és rengeteg a szlovén turista is. Úgyhogy szerintem nem a gyorshajtással lesz itt a gond, hanem a haladással, mondta Dorogi Sándor.

Hozzátette: már most is sokkal több volt a rendőr az utakon és megjelentek a sebességmérők is a rendőröknél, úgyhogy valóban nem viccelnek, ha szigorról van szó. – Ezzel nincs semmi gond, mert eddig nem igen állították le a turistákat, de azért mindig van egy-egy renitens aki balesetet okoz, vagy nem bírja már kivárni, hogy leérjen a tengerhez és rágyorsít a hosszú egyenesben, hogy behozza az időt, ami a zágrábi dugóban keletkezett, tette hozzá.

Pedig nem éri meg itt sem száguldozni, hiszen a kihágás mértékétől függően mélyen zsebbe kell nyúlni a száguldozóknak.

10 km/h-nál kisebb túllépés: kb. 30 euró,

10–20 km/h között: 60 euró,

20–30 km/h között: 130 euró,

30–50 km/h között: akár 920 euró,

50 km/h felett: maximum 2650 euró + akár 60 napos elzárás is lehet.

A gyorsforgalmi utakon némileg alacsonyabbak a bírságok, de ott sem tanácsos átlépni a határokat – 60 és 1990 euró közötti büntetésekre lehet számítani, ez utóbbi már egy havi fizetésnek felel meg.

Horvátországban semmi sem marad észrevétlen

A horvát rendőrség kiemelten figyeli a biztonsági öv használatát is. Ha valakit öv nélkül kapnak el, függetlenül attól, hogy vezet vagy utasként ül az autóban, 130 eurós bírságra számíthat. Ugyanígy a mobilozás is drága mulatság vezetés közben, ami az alkoholfogyasztást illeti: Horvátország nem alkalmaz teljes zéró toleranciát – 0,5 ezrelékes véralkoholszintig elnézőek, de e fölött drága és kellemetlen következményekkel számolhatsz.