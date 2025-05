Kecskére cserélték a biteket: így váltotta valóra az álmát egy fiatal pár Somogyban

Bohonya Andrea irodavezetőként, indiai származású férje pedig, mint IT mérnök dolgozott Székesfehérváron. Mindketten arra vágytak, hogy a panellakást kertes házra cseréljék, és maguknak termeljék meg a zöldségeket, gyümölcsöket, valamint a húst és a tojást is. 2017-ben találtak is egy megfelelő telket Balatonszabadiban, ahol belevághattak a gazdálkodásba. Eleinte csak saját fogyasztásra tartottak néhány állatot, mostanra viszont már a kecskefarm mellett, nyulak, baromfik és egy bárány is él a farmjukon.

Minden kecskének neve van a Barakah Kecskefarmon.

Kecskefarm a bitek helyett: egy valóra vált álom Somogyban

– A nagy fordulat akkor jött, amikor két kecskét szerettünk volna vásárolni, de az ismerősünk – akitől korábban húst vettünk – felajánlotta, hogy adjuk át az egész állományát. Így lett rögtön nyolc kecskénk, gidákkal, fejéssel, tejjel, sajtkészítéssel – és egy új életformával. A kezdeti bizonytalanság ellenére gyorsan belejöttünk. Autodidakta módon tanultunk meg mindent – a fejéstől az elletésig, a sajtkészítéstől a piacozásig. Sok vásárló eleinte ódzkodott a kecsketejtől, a piacon meg sem kóstolták, a sajtot viszont keresték. Ma már többen keresik, mint a sajtot – különösen, mióta többen ismerik fel, hogy a kecsketej sokkal könnyebben emészthető, mint a tehéntej - mesélt a kezdetekről Andrea, a Barakah Kecskefarm tulajdonosa.

Azt is kiemelte, hogy a kecske nagyon okos, trükkös, ugyanakkor csintalan állat. A csapathoz még az az egyed is ragaszkodik, amelyiket bántják a többiek, és ha két anyakecske összeverekedne, mindig akad egy harmadik, aki ki akarja békíteni őket.

Nyolc ebből a rakoncátlan állatból azonban kinőtte a meglévő területet. Néhány év elteltével a farm átköltözött egy öreglaki zártkertbe. Itt már méhészkedéssel is elkezdtek foglalkozni, de a mézet nem eladják, hanem alapanyagként használják fel különböző kozmetikumokhoz, mint kézkrémek, testápolók, szappanok. Ezekhez Andrea férje az ősi, bevált indiai receptúrát alkalmazza.

– Mi azt valljuk, hogy a bőr állapota összefügg a belső egészséggel. Ha a szervezet túlterhelt, ha a máj nem tud minden méreganyagot kiszűrni, akkor a bőrön keresztül próbál megszabadulni tőle. Ezért is fontos, hogy ne csak az étel legyen tiszta – hanem az is, amit a testünkre kenünk.